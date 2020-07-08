Son dakika güncel: Osmaniye'de devrilen otomobildeki 2 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Son dakika habere göre Osmaniye'de, otoyolda devrilen otomobildeki 2 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
08.07.2020 14:31 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:50
Osmaniye'de, otoyolda devrilen otomobildeki 2 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Oktay Aydoğan (49) idaresindeki 27 VK 423 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Taşoluk Tüneli mevkisinde bariyere çarpıp devrildi.
Kazada, aynı aileden Doğa (13) ve Duru Aydoğan (9) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü ile yolculardan Bilge Aydoğan (47), C.A. (17) ve İ.A. (21) ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Kaynak: AA