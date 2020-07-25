Son dakika güncel: OSMANİYE 750 adet kınalı keklik doğaya salındı
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Son dakika güncel: OSMANİYE 750 adet kınalı keklik doğaya salındı

Son dakika haberleri... 750 adet kınalı keklik doğaya salındıOsmaniye'de 750 adet kınalı keklik doğayla buluşturuldu.

25.07.2020 16:43 | Son Güncelleme: 25.07.2020 16:49

750 adet kınalı keklik doğaya salındı

Osmaniye'de 750 adet kınalı keklik doğayla buluşturuldu.

Yaban hayatının devamı için çalışmalarını aralıksız sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye İl Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Erikçe Keklik Üretme İstasyonu'nda yetiştirilen kınalı keklikleri Bahçe ilçesi Akçadağ mevkiinde doğaya saldı. Bu kapsamda, keklik salımı yapılan bölgede 3 yıl süreyle av yasağının uygulanacağı belirtildi. Av ve yaban hayatı sahalarının tarım alanlarına dönüştürülmesi, tarımda ilaç ve gübrelemenin aşırı ve bilinçsiz kullanımı, kaçak ve usulsüz avcılık gibi nedenlerden dolayı kınalı keklik popülasyonunun azalmasından dolayı il genelinde bu güne kadar yaklaşık 16 bin kekliğin doğaya bırakıldığı kaydedildi. Kekliklerin en büyük özelliklerinin ise tarım alanlarında buğdaylara zarar veren böcekleri ve insan sağlığı için büyük tehlike arz eden keneleri yemeleri olduğu belirtildi.

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Son dakika güncel: OSMANİYE 750 adet kınalı keklik doğaya salındı

Kaynak: DHA

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