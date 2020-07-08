Son dakika güncel: Orman Bölge Müdürü Keskin'den İl Kültür Müdürü Ünal'a ziyaret Son dakika habere göre Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne atanan Zekeriya Ünal'ı makamında ziyaret etti.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne atanan Zekeriya Ünal'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Bölge Müdürü Keskin, Zekeriya Ünal'a çalışmalarında başarılar diledi. Ziyarette, Kütahya'nın tanıtımı, yapılabilecek kültür sanat etkinlikleri ve ormancılık çalışmaları hakkında görüşüldü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Müdür Zekeriya Ünal, Bölge Müdürü Hasan Keskin'e teşekkür etti. - KÜTAHYA Kaynak: İHA