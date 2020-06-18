Son dakika güncel: Ordu'da yaralı martı tedavi altına alındı
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Son dakika güncel: Ordu'da yaralı martı tedavi altına alındı

Son dakika gelişmesine göre Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaralı halde bulunan martı, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Son dakika güncel: Ordu'da yaralı martı tedavi altına alındı
18.06.2020 16:29 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:17

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaralı halde bulunan martı, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

İlçeye bağlı Durugöl Mahallesi'nde bir vatandaş, Altınordu Belediyesine yaralı bir martı olduğu yönünde ihbarda bulundu.

Zabıta ekipleri, aldıkları yaralı martıyı tedavisinin yapılması amacıyla veteriner hekime teslim etti.

Martı, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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