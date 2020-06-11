Son dakika güncel: Oktay: "2020'nin sonunda ülkemize ait tüm veriler ortak bir dil ve standarda kavuşmuş olacak"
Son dakika haberleri: Toplantının yapıldığı salon Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulunun ilk toplantısına katıldı (2)
11.06.2020 15:53 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:16
Toplantının yapıldığı salon
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması
ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulunun ilk toplantısına katıldı (2)
Kaynak: AA