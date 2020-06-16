Son dakika güncel: Öğrenciler EBA sayesinde Kovid-19 sürecini verimli geçirdi
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Son dakika güncel: Öğrenciler EBA sayesinde Kovid-19 sürecini verimli geçirdi

Son dakika haberi... Diyarbakır Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi öğrencileri, TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı üzerinden "uzaktan eğitim" ile derslerini verimli şekilde işliyor.

Son dakika güncel: Öğrenciler EBA sayesinde Kovid-19 sürecini verimli geçirdi
16.06.2020 10:39 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:39

Diyarbakır Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi öğrencileri, TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı üzerinden "uzaktan eğitim" ile derslerini verimli şekilde işliyor.

Hafta içi dersleri EBA TV üzerinden işleyen öğrenciler, ayrıca on-line AYT ve TYT deneme sınavlarına katılıyor.

Diyarbakır Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi Müdürü Mahmut Ercil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın dolayısıyla öğrencilerinin derslerinde geri kalmamaları için öğretmenlerinin EBA ile ilgili eksikliklerini tamamlamaları konusunda bilgilendirdiklerini söyledi.

Öğrenci ve okul arasında da kopukluk oluşmaması için okuldaki öğretmenlerin "Sınıf whatsapp" grupları oluşturduğunu işaret eden Ercil, bu uygulama sayesinde öğrencilere çalışmalarını yakından takip edildiğini kaydetti.

Öğrencileri ders çalışmaya sevk etmek için ödüllendirdiklerini aktaran Ercil, şöyle dedi:

"Deneme sınavı sonrasında derece giren öğrencilerimiz ile bazen de EBA'yı aktif kullananlara pizza gönderdik. Hem velilerimiz hem de öğrencilerimiz çok mutlu oldu. Öğrencilerimiz de bu sürprizlerimizi çok beğendi. Küçük sürprizler çocukların denemelere olan katılımını artırıyor. Çocuklar okulun twitter sayfasında görünce ya da okulun wep sitesinde kendi fotoğrafını görünce denemeye katılımı ilgisi artıyor."

10. sınıf öğrencisi Yusuf Can Özaydoğdu kronavirüs salgının başlamasının ardından okulların eğitimlerine ara verileceği korkusunu yaşadıklarını söyledi.

Özaydoğdu, ilk başta derslerini nasıl çalışacaklarını konu eksiklerini nasıl gidereceği konusunda tedirginlik yaşadıklarını ama öğretmenlerinin hazırladıkları programlar sayesinde rahatladıklarını dile getirdi.

Okuldaki öğretmenlerinin EBA üzerinde deneme yaptıklarını ifade eden Özaydoğdu, öğretmenlerinin getirdiği küçük hediyelerle evde ziyaretler gerçekleştirmesinin kendilerini sevindirdiğini kaydetti.

Öğrenci Miran Dindaroğlu ise deneme sınavında dereceye girdiğini belirterek, "Öğretmenlerimiz her gün bizi arayıp, konuştu. Onlardan çok memnunuz. Çoğu denemeler ödüllü yapılıyor. Öğretmenlerimiz sağ olsun bizi hiç yalnız bırakmadı, dereceye girince evimize pizza getirdi." dedi.

"Derslerimiz aksamadan çalıştık"

Evindar Dindaroğlu da hiç bir şekilde okuldaki dersleri aksamadan gayet güzel bir şekilde işlediklerini vurgulayarak, "Bazen sürprizlerle bizi ders çalışmaya motive ettiler. Denemelerimiz on-line olarak EBA üzerinde devam etti. Derslerimiz aksamadan çalıştık. Dereceye girenlere sürpriz hediyeler verdiler." ifadelerini kullandı.

"Öğretmenlere gönülden çok teşekkür ediyoruz"

Veli Fatma Dindaroğlu, salgın süreci başladığı zaman çocuklarını derslere nasıl motive ettiği konusunda çok kaygılandıklarını belirterek, "İlk haftadan beri konuları bazen canlı anlatımlarla bazen de ödev ve denemelerle hiç aksamadan yürüttüler. Öğretmenlere gönülden çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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