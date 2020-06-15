Son dakika güncel: Nijerya'da Kovid-19 önlemleri yatırımcıların yüzde 87'sini olumsuz etkiledi Son dakika haberlerine göre Afrika'nın en büyük ekonomisi Nijerya'da alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri, yatırımcıların yüzde 87'sini olumsuz etkiledi.

Afrika'nın en büyük ekonomisi Nijerya'da alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri, yatırımcıların yüzde 87'sini olumsuz etkiledi.

Nijerya Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yayımlanan "Kovid-19'un Nijerya Özel Sektörüne Etkisi" başlıklı raporda, Batı Afrika'nın en gelişmiş ülkelerinden Nijerya'da, Kovid-19 önlemlerinin en çok küçük ve orta ölçekli işletmeleri olumsuz etkilediği belirtildi.

Raporda, "Kovid-19 sürecinden yatırımcıların yüzde 87'si olumsuz etkilendi. Bunların bir kısmı faaliyetlerini azaltırken, bir kısmı da faaliyetlerini sonlandırdı." ifadeleri kullanıldı.

Sağlık, tıbbi malzeme ve temel ihtiyaç maddeleri üreten işletmelerin ise süreçten olumlu etkilendiği kaydedildi.

IMF'den Nijerya'ya destek

Uluslararası Para Fonu (IMF), Nijerya'nın talebi üzerine Kovid-19 ile mücadele kapsamında kullanılmak üzere bu ülkeye 3,4 milyar dolarlık kredi vermeyi kabul etmişti.

Nijerya, Kovid-19 ile mücadele için IMF'nin yanı sıra Afrika Kalkınma Bankası'ndan 1 milyar dolar, Dünya Bankası'ndan ise 2,5 milyar dolar kredi almayı planlıyor.

Ülkede şimdiye kadar 92 bin 924 Kovid-19 testi yapılırken, vaka sayısı 16 bin 85 ve can kaybı 420 oldu.

Kaynak: AA