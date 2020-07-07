Son dakika güncel: Niğde Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı Son dakika haberine göre Niğde Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Başkan Emrah Özdemir başkanlığında yapıldı.

Niğde Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Başkan Emrah Özdemir başkanlığında yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, 2019 mali yılı idare ve kesin hesap cetveli onaylandı.

Yukarı Kayabaşı Mahallesi Postane Sokak'ta belediye binasının önünde bulunan 4 numaralı taşınmazın Türk Kızılay Niğde Şubesi adına 10 yıllığına tahsis edildiği toplantıda, Atık Su Arıtma Tesisine ilave deşarj hattı güzergahı, kale yenileme projesini kapsayan ilan edilen alanlar için kamulaştırma karara bağlandı.

Ayrıca toplantıda, tatil olan ağustos ayı meclis toplantısının yapılmasına karar verildi.

Kaynak: AA