Son dakika güncel: Muş'ta 112 ekipleri zamana karşı yarış içinde
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Son dakika güncel: Muş'ta 112 ekipleri zamana karşı yarış içinde

Son dakika güncel haberine göre Muş'ta 112 ekipleri zamana karşı yarış içindeMUŞ'ta koronavirüs sürecinde olası bir vaka ile ilk müdahalede bulunan 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği ekipleri, zorlu ve başarılı bir süreçten geçiyor.

02.06.2020 10:18 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:25

Muş'ta 112 ekipleri zamana karşı yarış içinde

MUŞ'ta koronavirüs sürecinde olası bir vaka ile ilk müdahalede bulunan 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği ekipleri, zorlu ve başarılı bir süreçten geçiyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan, adeta hayatı durma noktasına getiren koronavirüs ile mücadelenin en ön safında yer alan Muş İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği ekiplerinin zorlu mesaisi kesintisiz sürüyor. Gerek sahada ve gerekse hastanelerde fedakarca sürdürülen gayretlerin öncülüğünde salgının hızı düşürülürken, 112 ekipleri diğer afetlerde olduğu gibi koronavirüsle mücadelede de önemli rol oynuyor. Gece-gündüz demeden yürüttükleri zorlu mesailerinde ekipler, hastaları hayatta tutabilmek için adeta zamanla yarışıyor.

112 Komutan Kontrol Merkezi'ne yardım çağrısının düşmesinin ardından harekete geçen ekipler, hazırlıklarını yaparak hastaya ulaşmak üzere yola çıkıyor. Koronavirüs şüphesi bulunan çağrıya gitmek için süratle tulum, galoş, maske, siperlik ve eldivenden oluşan koruyucu ekipmanını giyerek hazır hale gelen ekipler, verilen adrese ulaştıktan sonra hastanın ilk muayenesini yapıyor. Hastanın ilk önce ateşini ölçüp, ardından varsa temaslı öyküsünü dinleyen ekipler, daha sonrasında hastanedeki koronavirüs polikliniğe kişinin nakil işlemlerini gerçekleştiriyor. Özellikle ekiplerin hastayı hastanedeki sağlık personeline teslim etmesinin ardından ambulanslar baştan sona dezenfekte edilirken, ekiplerin koruyucu özel kıyafetlerini ise tıbbi atık köşesine bırakılıyor. Bu kapsamda yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide bulunan insanların yardım çağrılarına koşmak üzere 7/24 esasına göre çalışan ekipler, yeniden yola çıkmak için hazır halde bekliyor.

112 ekiplerin zorlu ve başarılı bir süreçten geçtiğine vurgu yapan 112 Komuta Kontrol Merkezi Doktoru Hatip Ashi, "Covid-19 sürecinde ekiplerimiz başarılı ve zorlu bir süreçten geçiyor. İlk olarak hastalara, şüpheli vakalara temas eden sağlık çalışanı grubu olduğu için ekiplerimiz, vakaya çıkamadan önce koruyucu ekipmanlarını, gözlüklerini, yüz koruyucu siperliklerini, galoşlarını hepsini giyip, vakaya o şekilde çıkıyorlar. Vakayı hastaneye, ilgili polikliniğe bıraktıktan sonra ekiplerimiz hızlı bir şekilde dezenfeksiyon sürecinden geçiyor. Ambulansın kapıları, hastanın temas edebileceği bütün yerler, şoför kabini ve arka kabini dezenfekte ediliyor. Böylece bir sonraki vakaya hızlı bir şekilde hazır hale geliniyor" diye konuştu.

Paramedik Gülten Kollu ise "Komuta merkezimiz vakayı değerlendirten sonra bizlere söylüyor. Özel kıyafetlerimizi giyinip, çıkış yapıyoruz. Olay yerine gittiğimizde hastamızı alıp, değerlendirdikten sonra hastaneye koronavirüs polikliniğine teslim ediyoruz. Sonra 112 merkezimize dönüp, tıbbi atık köşemize kıyafetlerimizi çıkarıp bırakıyoruz. Aracımızın dezenfeksiyon işleminden sonra tekrar vakaya hazır hale geliyoruz" dedi.

Son dakika güncel: Muş'ta 112 ekipleri zamana karşı yarış içinde

Kaynak: DHA

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