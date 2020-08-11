Son dakika güncel: MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberlerine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Kaplan Operasyonu'nda 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
11.08.2020 11:01 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:51
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Kaplan Operasyonu'nda 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz Pençe Kaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
ANKARA, -
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Kaynak: DHA