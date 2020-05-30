Son dakika güncel: Mısır'da Bina ve Kalkınma Partisine kapatma kararı Son dakika haberlerine göre Mısır Yüksek İdare Mahkemesi, Cemaat-i İslamiye Hareketinin siyasi kanadı Bina ve Kalkınma Partisinin kapatılmasına karar verdi.

Mısır Yüksek İdare Mahkemesi, Cemaat-i İslamiye Hareketinin siyasi kanadı Bina ve Kalkınma Partisinin kapatılmasına karar verdi.

Yerel basında yer alan habere göre, Yüksek İdare Mahkemesinin parti kapatma davalarına bakan bölümü olan Siyasi Partiler Dairesi, Siyasi Parti İşleri Komitesinin, Bina ve Kalkınma Partisinin kapatılması ve mallarının tasfiye edilerek hazineye aktarılması talebini kabul etti.

Kapatma kararının, partinin "terör örgütlerini finanse ettiği ve pek çok terör örgütüne üye olduğu" gerekçesiyle alındığı bildirildi.

Bina ve Kalkınma Partisinden kararla ilgili şu ana kadar resmi açıklama yapılmadı.

Yüksek İdare Mahkemesinin aldığı kararlar nihai olup temyize götürülemiyor.

Partinin, Mısır makamlarınca terör listesine alınan Tarık ez-Zumur'un başkan seçilmesinin ardından kapatılması istenmişti.

Cemaat-i İslamiye, Mısır güvenlik güçleriyle yaşanan çatışmaların ardından 1997'de şiddetin sona erdirilmesi için girişim başlatmıştı.

Kaynak: AA