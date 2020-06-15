Son dakika güncel: Minibüs tarlaya devrildi: 7 yaralı Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir minibüsün tarlaya devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir minibüsün tarlaya devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Münir Ö'nün kulladığı 34 CKY 317 plakalı minibüs, Tekirdağ-Malkara yolunun Karahisarlı kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine bölge sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yaralanan sürücü ile Rıdvan B, Abdülkadir G, Mansur Ö, İbrahim K, Erhan G. ve Adem B. minibüsten çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Tekirdağ Devlet Hastanesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi kaldırıldı.

Yaralılardan Rıdvan B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA