Son dakika güncel: MHP MYK toplantısı başladı
Son dakika gelişmesine göre MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında başladı.
19.06.2020 14:45 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:21
MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında başladı.
MHP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bahçeli başkanlığında MYK toplantısının başladığı bildirildi.
MYK'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske ve sosyal mesafe tedbirleri alındı.
Kaynak: AA