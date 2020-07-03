Son dakika güncel: Mescid-i Aksa minberinden İsrail'in "ilhak" planına tepki
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Son dakika güncel: Mescid-i Aksa minberinden İsrail'in "ilhak" planına tepki

Son dakika haberi... Mescid-i Aksa'da okunan cuma hutbesinde, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerini "ilhak" planına tepki gösterildi.

Son dakika güncel: Mescid-i Aksa minberinden İsrail'in
03.07.2020 14:05 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:08

Mescid-i Aksa'da okunan cuma hutbesinde, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerini "ilhak" planına tepki gösterildi.

Şeyh Yusuf Ebu Suneyne, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif'te okuduğu cuma hutbesinde, İsrail'in ilhak planına dikkati çekti.

"Halkımız ve ümmetimiz ilhakı reddediyor." diyen Ebu Suneyne, Filistin topraklarının ilhakının uluslararası hukuka da aykırı olduğunu vurguladı.

Filistin halkına mücadeleye devam çağrısı yapan Şeyh Ebu Suneyne, "Sabredin ve davanızı sürdürün." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma uygulamasına işaret eden Ebu Suneyne, Filistinlilerin bu "zulüm politikasına razı olmayacağının" altını çizdi.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

İsrail Başbakanı, 1 Temmuz'dan itibaren "ilhak" planını devreye sokmayı hedeflemiş, ABD yönetimi ise planın uygulanmasında aceleci davranılmamasını istemişti.

Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Bölgesel İş birliği Bakanı Ofir Akunis da yaptığı açıklamada, ilhak planının ertelendiğini belirtmişti.

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Kaynak: AA

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