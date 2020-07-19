Son dakika güncel: Mersin'de sulama kanalı kenarında mahsur kalan köpek kurtarıldı
Son dakika haberlerine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalı kenarında mahsur kalan köpek itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.
19.07.2020 20:33 | Son Güncelleme: 19.07.2020 20:52
Mersin'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalı kenarında mahsur kalan köpek itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Akşemsettin Mahallesi Baraj Yolu'nda, yaklaşık 4 metre derinlikteki DSİ'ye ait sulama kanalının kenarında bir köpeğin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Merdivenle kanala inen ekipler, halat yardımıyla köpeği yukarı çıkardı.
Kurtarılan köpek serbest bırakıldı.
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Kaynak: AA