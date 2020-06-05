Son dakika güncel: MERSİN 17 yaşındaki İrem, aile meclisi kararıyla öldürülmüş
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Son dakika güncel: MERSİN 17 yaşındaki İrem, aile meclisi kararıyla öldürülmüş

Son dakika gelişmesine göre 17 yaşındaki İrem, aile meclisi kararıyla öldürülmüşŞANLIURFA'da nişanlısından ayrıldıktan sonra çıkan dedikodular nedeniyle ailesiyle birlikte taşındıkları Mersin'deki evlerinin banyosunda babasına ait ruhsatsız tabancayla başından vurulmuş olarak bulunan 5 aylık hamile İrem Bahçe'nin (17),...

05.06.2020 12:54 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:58

17 yaşındaki İrem, aile meclisi kararıyla öldürülmüş

ŞANLIURFA'da nişanlısından ayrıldıktan sonra çıkan dedikodular nedeniyle ailesiyle birlikte taşındıkları Mersin'deki evlerinin banyosunda babasına ait ruhsatsız tabancayla başından vurulmuş olarak bulunan 5 aylık hamile İrem Bahçe'nin (17), töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden ağabey, M.A.B (20), kız kardeşini aile meclisinin kararıyla öldürdüğünü söyledi.

Olay, 7 Kasım 2019 tarihinde merkez Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa'da yaşayan Bahçe ailesi, kızları İrem'in nişanlısından ayrılmasının ardından çıkan dedikodular nedeniyle Mersin'e taşındı. Taşındıktan 20 gün sonra İrem Bahçe, evlerinin banyosunda babasının ruhsatsız tabancası ile başından vurulmuş olarak bulundu. 5 aylık hamile olan İrem Bahçe, tedaviye alındığı hastanede bir gün sonra yaşamını yitirdi. Sezaryenle alınan bebeği ise hayata 3 ay tutunabildi.

Olayla ilgili ifadelerine başvurulan aile fertleri, İrem Bahçe'nin intihar ettiğini öne sürdü. Aile kızlarının cenazesini memleketleri Şanlıurfa'da toprağa verdi.

POLİSLER OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMADI

Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Şube Amirliği ekipleri, aileyi çapraz sorguya aldı. Sorguda, aile bireyleri çelişkili ifadeler verdi. 7 aylık çalışmanın ardından ekipler, Şanlıurfa'ya giderek baba K.B. (48), anne S.B. (54), ağabeyler V.B. (22) ve M.A.B (20) ile amcalar M.V.B., (33), İ.B. (44) ve M.B.'yi (53) gözaltına alarak Mersin'e getirdi. Aile bireyleri ilk başta genç kızın babası K.B.'ye ait tabancayla intihar ettiğini savundu. Ancak genç kızın ağabeyi M.A.B, ifadesinde cinayeti aile meclisinin kararı ile işlediğini ağlayarak itiraf etti. Diğer şüpheliler ise iddiaları kabul etmedi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika güncel: MERSİN 17 yaşındaki İrem, aile meclisi kararıyla öldürülmüş

Kaynak: DHA

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