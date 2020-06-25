Son dakika güncel: Mehmet Akif Mahallesinde asfalt öncesi hazırlık çalışması Son dakika habere göre Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Mehmet Akif Mahallesinde asfalt öncesi hazırlık çalışması başlatıldı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Mehmet Akif Mahallesinde asfalt öncesi hazırlık çalışması başlatıldı.

Son olarak Mehmet Akif Mahallesinin çeşitli sokaklarında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı planladıklarını dile getirdi. Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan ötürü ekiplere ve yetkililere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA