Son dakika güncel: Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haberleri... Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
07.07.2020 14:33 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:38
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan V.Ç. (18) ile U.C. (18), Turhan Alakent Caddesinde tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen tartışma sonrasında V.Ç. yanından getirdiği tabanca ile U.C'ye ateş etti.
Kolundan yaralanan U.C, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
V.Ç, polise teslim oldu.
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Kaynak: AA