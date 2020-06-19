Son dakika güncel: Malazgirt'te mezuniyet heyecanı Son dakika güncel haberi... Muş'un Malazgirt ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Sağlık Lisesinde mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Sağlık Lisesinde mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Sosyal mesafe kuralına uyularak yapılan törende Okulu Müdürü Dinçer İpek, öğrencileri tebrik etti, başarılar diledi. Okul birincisinin kütüğe ismini çakmasının ardından öğrenciler diplomalarını aldı. Kaynak: AA