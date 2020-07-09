Son dakika güncel: Malatya'nın geleceği konuşuldu
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Son dakika güncel: Malatya'nın geleceği konuşuldu

Gelen son dakika haberlerine göre Malatya Kent Konseyi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Şehir Gönüllüleri Meclisi ve Malatya İktisadı ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (MİSAM) Çalışma Grubu Malatya'nın sosyal, kültürel kimliğine katkı sağlayacak projeleri konuşmak adına istişare toplantısı düzenledi.

Son dakika güncel: Malatya'nın geleceği konuşuldu
09.07.2020 15:25 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:29

Malatya Kent Konseyi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Şehir Gönüllüleri Meclisi ve Malatya İktisadı ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (MİSAM) Çalışma Grubu Malatya'nın sosyal, kültürel kimliğine katkı sağlayacak projeleri konuşmak adına istişare toplantısı düzenledi.

Malatya Kent Konseyi Toplantı Salonu'nda düzenlenen istişare toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, STK Temsilcileri, akademisyenler, yazarlar ve kanaat önderleri katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'nın önemli bir şehir olduğunu söyleyerek, Malatya'yı Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehir diye tarif ettiklerini söyledi. Malatya'nın Battalgazi, Hüseyin Gazi gibi şahsiyetler sayesinde Anayurt olduğunu ifade eden Gürkan, "Bu değerlerin yazdığı hizmet destanlarını inşallah bizlerde sürdüreceğiz" dedi. Malatya Kent Konseyi'nin yapmış olduğu çalışmalara değinen Gürkan, Malatya Kent Konseyi'nin şehrin tüm değerlerini göz önünde bulundurarak homojen bir platformda çok güzel ve anlamlı işler ortaya çıkardığını söyledi. Malatya'yı mazisine layık bir şekilde istikbale hazırlayacaklarını ifade eden Gürkan, " Yaşadığımız bu şehirde etnik, düşünce ve inanç farklılıklarına rağmen şehrin birlik ve beraberlik ruhuna uygun adımlar atacak yoğun çalışmalar gösteriyoruz" dedi.

Bir şehrin kimliği, hafızası ve aidiyet olgusu gelişmişse o şehrin istikbalinin parlak ve aydınlık olacağının altını çizen Gürkan " alt yapı/ üstyapı çalışmaları, yol, çevre, park ve bahçeler, sosyal ve kültürel etkinliklerle bu şehri ayağa kaldıracak tüm çalışmaları titizlikle yapmaktayız. Bu şehrin İstikbale matuf olan emin yürüyüşüne kimse engel olamaz. Pusulamız gökyüzü ve bizler güneş gibi olacağız. Bu şehrin insanları yaptığımız hizmetlerden adil ve adaletli bir şekilde yararlanacak. Çünkü bizler "İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın" düsturu ile hareket etmekteyiz" diye konuştu. Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, Kent Konseyi Genel Sekreterliği olarak pandemi süresinde sanal ortamda çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyleyerek, yapılması planlanan çalışmalar içinde grup temsilcileri ve grup üyeleri ile birlikte belirli periyotlarda bir araya geldiklerini söyledi.

Programda Kent Konseyinin 2020 yılında yaptığı çalışmalar ve bundan sonra Kentle ilgili sosyal ve kültürel anlamdaki genel çalışmalar slayt eşliğinde bir sunum yapıldı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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