Son dakika güncel: Macron'dan Lübnan için acil yardım çağrısı
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Son dakika güncel: Macron'dan Lübnan için acil yardım çağrısı

Son dakika haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından Lübnan'a yapılacak yardımların hızlı ve etkili şekilde ulaşması çağrısında bulundu.

Son dakika güncel: Macron'dan Lübnan için acil yardım çağrısı
09.08.2020 17:33 | Son Güncelleme: 09.08.2020 17:45

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından Lübnan'a yapılacak yardımların hızlı ve etkili şekilde ulaşması çağrısında bulundu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 158 kişinin ölümüne ve 6 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açan şiddetli patlamanın ardından Fransa ve Birleşmiş Milletler (BM) Beyrut'a destek sağlamak için video konferans yoluyla uluslararası konferans düzenledi.

Macron, yaptığı konuşmada ülkesinin Lübnan halkının yanında olduğunu söyledi.

Lübnan halkına sağlık hizmetleri, gıda, eğitim ve konut konularında ihtiyaçları bulunduğunu ifade eden Macron, bu konferansın amacının Beyrut halkının ihtiyaçlarına çok somut bir şekilde cevap vermek olduğunu belirtti.

Macron, Türkiye'nin bu konferansa katılmadığını ancak yardımlarda bulunacağını kaydetti.

Lübnan'a yapılacak yardımların hızlı ve etkili şekilde ulaşması çağrısı yapan Macron, yardımların sivil halka ve sivil toplum kuruluşlarına ulaşmasının önemli olduğunu aktardı.

Macron, Lübnanlı yetkililere de halkın sokaklarda dile getirdiği meşru taleplerine cevap vermeye çağırdı.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 158 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme geldi. Patlama özelliği olan 2 bin 750 tonluk amonyum nitratın neden 6 yıldır limanda tutulduğu merak konusu oldu.

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Kaynak: AA

Haber Yorumları (1)
TÜRK ASKERİ: makronun sömürge diye ağzının suyu akıyor
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