Son dakika güncel: LAMER'den yabancılara "Türk Kültürü ve Tarihi Sertifika Programı"
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Son dakika güncel: LAMER'den yabancılara "Türk Kültürü ve Tarihi Sertifika Programı"

Son dakika güncel haberi... Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (LAMER), Türkiye'de yaşayan yabancı diplomat ve dünyadaki akademisyenlere yönelik Türk kültürü ve tarihini konu alan ve Türkiye'de bir ilk olan sertifika programını hayata geçirdi.

Son dakika güncel: LAMER'den yabancılara
16.07.2020 16:39 | Son Güncelleme: 16.07.2020 16:39

Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (LAMER), Türkiye'de yaşayan yabancı diplomat ve dünyadaki akademisyenlere yönelik Türk kültürü ve tarihini konu alan ve Türkiye'de bir ilk olan sertifika programını hayata geçirdi.

LAMER Başkanı Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tarihi, kültürü, dini, dili, edebiyatı, toplumu, ekonomisi ve siyasetiyle ilgili konuları kapsayan bir program açarak, yabancılara internet üzerinden eğitim vermek istediklerini söyledi.

Yaklaşık 10 yıldan bu yana hem Türk kültürünün Latin Amerika'da hem de Latin Amerika'nın burada tanınması için birçok proje ve etkinliği hayata geçirdiklerini belirten Kutlu, Türkiye'de bulunan yerleşik yabancılara ülkeyi akademik anlamda anlatmak istediklerini ifade etti.

Kutlu, programın isminin "Türk Kültürü ve Tarihi Sertifika Programı" olduğunu dile getirerek "Türkiye'deki yabancı misyon şefleri ve diplomatik temsilciler sağ olsunlar, programa rağbet gösterdi. 1,5 ay sürecek ve 11 öğretim üyesince verilecek dersler 12 farklı içerikten oluşacak ve dersler yabancı dilde verilecek." diye konuştu.

Program dili İspanyolca

Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ANKUZEM) üzerinden bir sistemle, Türk kültürünün değişik yönlerini yabancılara aktaracaklarını kaydeden Kutlu, "Hedef kitlemiz; Türkiye'deki diplomatlar, büyükelçiler, büyükelçilik personelleri, Türkiye'de uluslararası kuruluşlarda çalışan, anadili İspanyolca olan uluslararası memurlar ve dünyada Türkiye ile ilgilenen tüm görevlilerdir." bilgisini aktardı.

Program dilinin İspanyolca olması nedeniyle sertifikadan faydalanacak kişi sayısının kısıtlandığına dikkat çeken Kutlu, buna rağmen ilan verilmesinin hemen ardından ilgiyle karşılandıklarını söyledi.

"Yabancılara konuyu kendi anadillerinde anlatmak istedik"

Kutlu, "Hedef kitlemiz olan yabancılara konuyu kendi ana dillerinde anlatmak istedik. Rektörlüğümüzün de desteğiyle üniversitemizin uzaktan eğitim sistemini kullanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Sayısal anlamda rakamın küçük görülebileceğini ancak bunun niteliksel olarak çok önemli olduğunu bildiren Kutlu, "Öğrencilerimizden 4'ü ülkemizde görev yapan büyükelçilerdir. Bunun yanı sıra müsteşar, katip, siyasi ve basın ataşesi düzeyinde diplomatlar, bizim ilk öğrencilerimiz oldu. Şu an itibarıyla 12 öğrencimiz sertifika programına kayıt yaptırdı." diye konuştu.

Kutlu, derslere katılımın yüzde 80 zorunlu olacağına işaret ederek, her ders için ödevler verilip, sınav yapılacağını söyledi.

Programın 16 Temmuz'da başlayacağını ve 28 Ağustos'ta son bulacağını belirten Kutlu, "Türk Tarihinin Önemli Kesitleri", "İslam Tarihine Giriş", "Türkiye'de Turizm", "20. Yüzyılda Türk Romanı", "Türk Hukuk Tarihine ve Ekonomisine Giriş" ile "Osmanlı Devleti ve Öncesi Türk Tarihi" gibi derslerin olacağını kaydetti.

Kutlu, programa katılacaklara Türkçe dersi de verileceğinin altını çizerek, "Ben de 'İmparatorluktan Türkiye Cumhuriyeti'ne Geçiş ve Yüzyılın Önemli Olaylarına Bakış' dersiyle aynı zamanda uluslararası bir aktör olarak sesini daha çok duyuran günümüz Türkiye'sini anlatacağım." dedi.

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Kaynak: AA

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