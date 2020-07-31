Son dakika güncel: Kütahya'da 'Mesafeli' bayramlaşma
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Son dakika güncel: Kütahya'da 'Mesafeli' bayramlaşma

Son dakika haberi: Kütahya protokolü, Ulu Cami'de Korona virüs (Covid-19) tedbirleri gözetilerek düzenlenen Kurban Bayramı programında vatandaşlarla bayramlaştı.

Son dakika güncel: Kütahya'da 'Mesafeli' bayramlaşma
31.07.2020 22:19 | Son Güncelleme: 01.08.2020 01:17

Kütahya protokolü, Ulu Cami'de Korona virüs (Covid-19) tedbirleri gözetilerek düzenlenen Kurban Bayramı programında vatandaşlarla bayramlaştı.

Vali Ali Çelik, bayram namazının ardından vatandaşlarla selamlaşıp Kurban Bayramı'nı sağlık, sıhhat içerisinde geçirmeleri temennisinde bulundu.

Covid-19'la mücadelede bayramlaşma ve kurban kesiminde kurallardan taviz verilmemesi gerektiğinin altını çizen Vali Çelik; temizlik, maske ve mesafe uyarısı yaptı, bayramlaşmaların mümkünse telefon aracılığıyla yapılmasını istedi.

Bayram sebebiyle yola çıkacak sürücülere de uyarılarda bulunan Vali Çelik, sürücülerin dikkatli olmasını ve trafik kurallarına mutlaka riayet etmesini istedi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

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