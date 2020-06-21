Son dakika güncel: Kurban kesim ve satış yerlerinde alınacak tedbirler Son dakika habere göre Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban kesimi ve satışı yapılacak olan yerlerde alınması gereken tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban kesimi ve satışı yapılacak olan yerlerde alınması gereken tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu.

Kurban Bayramı'nda bir gelenek olan tokalaşarak hayvan satış işleminin bu bayramda olmayacağının altını çizen Bakan Pakdemirli, "Pazarlık esnasında gelenek haline gelen tokalaşma görüntüleri bu bayramda olmayacak. Sosyal mesafe kuralına uymak çok önemli. Bu yüzden bu bayramda tokalaşma olmayacak" dedi.

Kurban satış ve kesim yerlerinde uygun giriş-çıkış kapılarının oluşturulacağını söyleyen Bakan Pakdemirli, "Kurban satış yerinin etrafı sınırlandırılacak ve çadırlar arası mesafe en az 2 metre olacak. Maskesiz girişlere de izin verilmeyecek. Ayrıca girişlerde vatandaşlarımızın el dezenfeksiyonu ve ateş ölçümü işlemleri titizlikle gerçekleştirilecek" diye konuştu.

Hayvan satış yerlerine getirilen hayvanların kulak küpesi olmasının da önemine vurgu yapan Bakan Pakdemirli, "Hayvan satış yerlerine kulak küpesi, veteriner sağlık raporu/hayvan pasaportu/nakil belgesi olmayan hayvanlar alınmayacak. Vatandaşlarımız hayvanı ise 'HAYSAG' mobil uygulamasından sorgulayabilecekler" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvan sayısı hakkında da bilgi verdi. Bakan Pakdemirli, "Kurban Bayramı için 1,2 milyon büyükbaş, 3,5 milyon da küçükbaş hayvan kesim için hazır bekliyor. Geçen yıl da aşağı yukarı 800 bin büyükbaş kesildi 2,7 milyon da küçükbaş kesildi. Yani her yıl aşağı yukarı yüzde 50'i daha fazlasını sektör hazır ediyor. Bu konuda vatandaşlarımızın dini vecibelerini yerine getirmeleri konusunda herhangi bir endişeleri olmasın" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA