Son dakika güncel: Kumru yuvasını bozmamak için dükkan kepengini açmıyor Son dakika güncel haberi: Adana'nın Pozantı ilçesinde bir esnaf, iş yerinin kepengini yuva yapan kumruya zarar vermemek için açmıyor.

Adana'nın Pozantı ilçesinde bir esnaf, iş yerinin kepengini yuva yapan kumruya zarar vermemek için açmıyor.

Matbaa işleten Yunus Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yerinin kepenginin üzerine iki kumrunun 15 gün önce yuva yaptığını söyledi.

Kumrulara zarar vermemek için çalıştığını dile getiren Aytekin, "Kumruların yuvası bozulmasın diye 15 gündür iş yerimizin kepengini kaldıramıyorum. Biz onlara alıştık, sanırım güvercinler de bize alıştı. Büyük bir ihtimalle yavrulayacaklar." dedi.

Kaynak: AA