Son dakika güncel: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan İnegöl'ü ziyaret etti Son dakika habere göre Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan Bursa'nın İnegöl İlçesini ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan Bursa'nın İnegöl İlçesini ziyaret etti. Bir dizi program için ilçeye gelen Demircan'ı, İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü ile İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban karşıladı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, ilçede bulunan İshakpaşa Halk Kütüphanesi'ni ziyaret ederek kütüphane binasında incelemelerde bulundu. Kaynak: AA