Son dakika güncel: Küçük Eymen'in 1,5 metrelik yılanla oyunu kameraya yansıdı Son dakika güncel haberine göre Düzce'nin Cumayeri ilçesinde evlerinin önünde buldukları 1,5 metre boyundaki yılanla oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğun görüntüleri ilgi çekti.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde evlerinin önünde buldukları 1,5 metre boyundaki yılanla oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğun görüntüleri ilgi çekti.

Cumayeri ilçesine bağlı Yaka köyünde yaşayan Osman Lokman Geçer, evlerinin önünde yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda bir yılan buldu.

Yılanı açık bir alan çıkaran Geçer, oğlunun bir anda yılana hareket ettiğini görünce cep telefonu ile görüntü almaya başladı.

Görüntülerde boyundan büyük olan yılanın kuyruğundan tutup gezdirdiği görülen küçük Eymen'in daha sonra yılanı doğal yaşamına bırakması yer alıyor.

Kaynak: AA