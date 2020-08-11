Son dakika güncel: Kovid-19 tedbirleri denetimi Son dakika haberleri... Vali Süleyman Elban'ın esnaf ziyaretleri ve uyarıları Görevlilerin maske ve broşür dağıtmaları Vali Süleyman Elban'ın açıklaması Görevlilerin maske dağıtmaları ADANA - İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19)...

Vali Süleyman Elban'ın esnaf ziyaretleri ve uyarıları Görevlilerin maske ve broşür dağıtmaları Vali Süleyman Elban'ın açıklaması Görevlilerin maske dağıtmaları ADANA - İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri, Adana'da da yapıldı. Kaynak: AA