Son dakika güncel: Kovid-19 tedbirleri denetimi
Son dakika haberleri... Vali Süleyman Elban'ın esnaf ziyaretleri ve uyarıları Görevlilerin maske ve broşür dağıtmaları Vali Süleyman Elban'ın açıklaması Görevlilerin maske dağıtmaları ADANA - İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19)...
11.08.2020 10:44 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:29
Vali Süleyman Elban'ın esnaf ziyaretleri ve uyarıları
Görevlilerin maske ve broşür dağıtmaları
Vali Süleyman Elban'ın açıklaması
Görevlilerin maske dağıtmaları ADANA - İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri, Adana'da da yapıldı.
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Kaynak: AA