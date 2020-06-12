Son dakika güncel: Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 778'e yükseldi Gelen son dakika haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu göre; bugün yapılan 41 bin 13 testten 1195'i pozitif çıktı, vefat eden 15 kişi ile toplam can kaybı 4 bin 778'e yükseldi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu göre; bugün yapılan 41 bin 13 testten 1195'i pozitif çıktı, vefat eden 15 kişi ile toplam can kaybı 4 bin 778'e yükseldi. Toplam iyileşen kişi sayısı ise 149 bin 102 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Bugün yapılan 41 bin 13 test yapılırken 1195 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 15 kişi yaşamını yitirdi, 1242 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 2 milyon 541 bin 903, toplam vaka sayısı 175 bin 218, toplam vefat sayısı 4 bin 778, toplam yoğun bakım hasta sayısı 664, toplam entübe hasta sayısı 282, toplam iyileşen kişi sayısı ise 149 bin 102 oldu.

'VİRÜSÜN YAYILIMI HATALI İYİMSERLİKTEN KAYNAKLANIYOR'

Bakan Fahrettin Koca, verilere ilişkin, "Bugünkü vaka sayısı 1195. Henüz iyileşmemiş hastalarımızın sayısı yaklaşık 25 bin. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış, beklenen artışın sınırında. Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım" değerlendirmesinde bulundu.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA