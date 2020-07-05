Son dakika güncel: Konya'da, geri dönüşüm deposu ve palet atölyesinde yangın Gelen son dakika haberlerine göre KONYA'da, sanayi sitesindeki geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, yandaki palet atölyesine sıçradı.

KONYA'da, sanayi sitesindeki geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, yandaki palet atölyesine sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 4 kişiye, ambulansta sağlık görevlileri müdahale etti.

Merkez Karatay ilçesinde bulunan Marangozlar Sanayi Sitesi'ndeki geri dönüşüm deposunda, saat 14.00 sıralarında, iddiaya göre, elektrik hattı kablosunun kopması sonucu yangın çıktı. Depoda plastik malzemeler olduğu için alevler, kısa sürede büyüdü. Yangın, yandaki palet atölyesine de sıçradı. Dumanları fark edenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 4 kişiye ise bölgede bekletilen ambulansta sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.

Kaynak: DHA