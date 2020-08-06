Son dakika güncel: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yerli halklar arasında çatışmada 11 kişi öldü
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Son dakika güncel: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yerli halklar arasında çatışmada 11 kişi öldü

Son dakika haberi... Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kasai ve Merkez Kasai bölgelerinde yaşayan yerliler arasında çıkan çatışmada 11 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı bildirildi.

Son dakika güncel: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yerli halklar arasında çatışmada 11 kişi öldü
06.08.2020 22:45 | Son Güncelleme: 06.08.2020 22:48

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kasai ve Merkez Kasai bölgelerinde yaşayan yerliler arasında çıkan çatışmada 11 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ulusal Basındaki haberlerde, çatışmada 341 evin ateşe verildiği bilgisi de yer aldı.

Kasai ve Merkez Kasai eyaletleri arasında tartışmalı bölge Baküakenge'nin kontrolünü sağlamak için Lubaphone ile Küba kabileleri arasında uzun süredir çatışmalar devam ediyor.

KDC hükümet ve sivil topum kuruluşları, bölgedeki iki büyük kabile arasındaki çatışmaları bitirmek için diyalog sürecini başlattı ise de başarılı olamadı.

Bölgedeki yerli halklar zaman zaman güvenlik güçleri ile de çatışmalara giriyor.

BM verilerine göre, Kasai bölgesinde 2016-2017 yıllarında ordu güçleri ile Kamuina Nsapu milisleri arasında çıkan çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi.

Şiddet olayları nedeniyle bir milyondan fazla kişi göç etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

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Kaynak: AA

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