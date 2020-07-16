Son dakika güncel: KOCAELİ TIR'da, sürücü yatağının altından 62 kilo esrar çıktı
Son dakika güncel haberi... TIR'da, sürücü yatağının altından 62 kilo esrar çıktı (2)ADLİYEYE SEVK EDİLDİKocaeli'nin Körfez ilçesinde, TIR'da yapılan aramada 62 kilo esrarla yakalanan Y.Y. emniyetteki işlemlerin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.
16.07.2020 16:19 | Son Güncelleme: 16.07.2020 17:03
TIR'da, sürücü yatağının altından 62 kilo esrar çıktı (2)
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, TIR'da yapılan aramada 62 kilo esrarla yakalanan Y.Y. emniyetteki işlemlerin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.
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Kaynak: DHA