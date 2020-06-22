Son dakika güncel: KKTC ile GKRY arasında sınır geçişleri yarın başlıyor
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Son dakika güncel: KKTC ile GKRY arasında sınır geçişleri yarın başlıyor

Son dakika haberlerine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) sınırlarında korona virüs salgını nedeni ile askıya alınan geçişler yarın yeniden başlıyor.

Son dakika güncel: KKTC ile GKRY arasında sınır geçişleri yarın başlıyor
22.06.2020 17:45 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:14

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) sınırlarında korona virüs salgını nedeni ile askıya alınan geçişler yarın yeniden başlıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) korona virüs salgını ile mücadele kapsamında askıya aldıkları sınır geçişlerini yarında itibaren yeniden başlatacak. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yaptığı açıklamada 1 Temmuz tarihinden itibaren uygulayacakları sınır geçişi izinlerini erkene aldıklarını duyurdu. Başbakan Yardımcısı, yarın yerel saatle 06.00 itibariyle Lokmacı, Beyarmudu, Akyar, Bostancı ve Metehan sınır kapılarından geçişlere izin verileceğini açıkladı. Özersay, KKTC ve GKRY vatandaşlarının karantina şartı olmaksızın KKTC'ye girişlerine izin verileceğini aktarırken, tek şartın 72 saat içinde yapılmış ve sonucu negatif korona virüs test sonucu olduğunu aktardı.

GKRY'nin geçiş şartları daha zor olacak

GKRY'nin sınır geçiş şartlarının daha zor olduğuna değinen Özersay, "Rum tarafına geçişte Rumların kendi uygulaması var, geçişleri 2 kategoriye ayırmış durumdalar. Güneyde çalışanlar, tedavi görenler, eğitim alanlar, Pile'dekiler, KKTC'de daimi ikameti bulunan Maronitler ve Rumlar, ilk geçişlerinde Covid-19 negatif sonucu göstermeleri yeterli ancak Rum kesimi, bunun dışında kalanlar, yani güneydeki Kıbrıslı Rumlar ve KKTC'nin diğer vatandaşlarına güneye her geçişte korona virüs testi soracak. Rum tarafının bizden daha farklı ve daha zor koşullar uyguladığını vatandaşlarımızın bilmesi gerekir" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

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