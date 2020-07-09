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Son dakika güncel: Kırşehir'de dolu ve sağanak sele neden oldu
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Son dakika güncel: Kırşehir'de dolu ve sağanak sele neden oldu

Son dakika haberi... Kırşehir'de etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle sel oluştu.

Son dakika güncel: Kırşehir'de dolu ve sağanak sele neden oldu
09.07.2020 00:21 | Son Güncelleme: 09.07.2020 00:21

Kırşehir'de etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle sel oluştu.

Kent merkezi ve ilçelerde akşam saatlerinde başlayan dolu ve sağanak, merkeze bağlı Karıncalı köyünde sele neden oldu.

Dağlardan gelen suların oluşturduğu sel, köy yolundaki üç aracı şarampole sürükledi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, araçlarda mahsur kalan kişileri kurtardı.

Kırşehir Özel İdare ekipleri de selle gelen taş ve kaya parçalarını temizleyerek ulaşıma kapanan Karıncalı köyü yolunu ulaşıma açtı.

Sel nedeniyle Karıncalı köyündeki ekili arazilerde zarar meydana gelirken, bazı küçükbaş hayvanlar da telef oldu.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, mandıralar ve tarım arazilerindeki zararın tespiti için bölgede çalışmalarına başladı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, selin etkili olduğu Karıncalı köyünde incelemelerde bulunarak köy sakinlerinden bilgi aldı.

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Kaynak: AA

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