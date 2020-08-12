Son dakika güncel: Kırşehir'de doğal gaz bacasına düşen güvercini itfaiye kurtardı
Bir son dakika haberine göre Kırşehir'de doğal gaz bacasına düşen güvercin, itfaiye ekibince kurtarıldı.
12.08.2020 13:31 | Son Güncelleme: 12.08.2020 14:09
Kırşehir'de doğal gaz bacasına düşen güvercin, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Merkez Medrese Mahallesi'ndeki iş merkezinin son katında ofisi bulunan Yasin Yorulmaz, doğal gaz bacasından kuş sesi geldiğini duyunca durumu Kırşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
İş yerine gelen ekipler, kombinin baca bağlantılarını sökerek kurtardıkları güvercini doğaya saldı.
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Kaynak: AA