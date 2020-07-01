Son dakika güncel: Kırklareli Valisi Bilgin'den Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı Son dakika haberi: Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilgin, mesajında, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türk milletinin denizlerde de egemenlik hakkını kazandığını ve bu tarihin Denizcilik Bayramı olarak kutlanmaya başlandığı belirtti.

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin kıtaları buluşturan İstanbul ve Çanakkale Boğazı gibi eşsiz ve stratejik kıymetlere sahip olduğunu bildiren Vali Bilgin, şunları kaydetti:

"Kabotaj Kanunu denizciliğin daha da gelişip büyümesinde önemli rol oynamış, ülkemizin çağdaş medeniyetler düzeyine ulaşması amacıyla başlatılan kalkınma seferberliğine de büyük ivme kazandırmıştır. Büyük denizci atalarımız Çaka Beyler'in, Karamürsel Alpler'in, Piri Reisler'in, Barbaros Hayrettinler'in mavi, masmavi mirası bizimdir. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı vesilesi ile denizcilik sektörünün gelişiminde emeği geçenlere ve tüm denizcilerimize içten selam ve saygılarımı iletirim."

Kaynak: AA