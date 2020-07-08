Son dakika güncel: Kilometrelerce ötede yaşanan patlama anının paniği kamerada Son dakika haberi: Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasının patlama anında oluşan ses yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki merkez ilçe Adapazarı'ndan duyuldu.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasının patlama anında oluşan ses yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki merkez ilçe Adapazarı'ndan duyuldu. Şehir merkezinde bulunan bir esnaf korku dolu o anları anlatırken, patlama sonrası vatandaşların kaçışma anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Sakarya'da 3 Temmuz günü yaşanan havai fişek fabrikasının patlamasında bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edilmişti. 7 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralanın olduğu patlama anında oluşan ses yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki merkez ilçe Adapazarı'ndan da duyuldu. Patlama anında yaşananlar ise Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarında bulunan bir iş hanındaki güvenlik kameralarına yansıdı. Patlama anında çıkan gürültü ile 21 yıl önce meydana gelen depremi hatırlayan ve panik halinde iş yerinden çıkan Ender Kemal o korku dolu anları anlattı. 17 Ağustos 1999 Gölcük depremini unutamadığını, kayıplarının olduğunu ve en ufak gürültüde panik haline büründüklerini aktaran Kemal, patlamanın olduğu anda birçok vatandaş gibi kendisini sokağa attığını ve havai fişek fabrikasının patladığını öğrenene kadar da iş yerine gidemediğini vurguladı.

Kilometrelerce ötede yaşanan patlamanın paniği kameralarda

Öte yandan, şehir merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta patlayan havai fişek fabrikasının sesinin oluşturduğu korku ve panik anları ise bir iş hanının güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; patlama sesini duyarak yediği yemeği bırakan ve korku ile panik halinde iş yerlerinden çıkarak kendilerini dışarıya atmaya çalışan vatandaşlar görülüyor.

Çıkan gürültünün ne olduğunu öğrenene kadar iş yerlerimize giremedik

Patlamayı deprem sanarak dışarı çıkan ve gürültünün patlama olduğunu öğrenene kadar iş yerine giremeyen Ender Kemal, "Duyduğumuz sesi deprem zannettik. Bu doğrultuda herkes sokaklara çıktı. Çünkü biz 21 sene önce bir deprem yaşadık acılarımızın olduğu ve hafızalardan silemeyeceğimiz. Tekrardan aynı şeyleri yaşayacağımızı düşünerek bir anda dışarı çıktık. Aradan 5 veya 10 dakika zaman geçtikten sonra duyduk ki buraya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası patlamış. Önce can sonra canan demişler, çıkan gürültü sonrasında ilk olarak ailelerimizi aradık. Çünkü hepimizin sorumlu olduğu insanlar var. Acaba korktular mı, ürktüler mi, onlar olayı nasıl algılayıp tepki verdiklerini bilemediğimiz için onlara ulaşmaya çalıştık. Patlamaymış bu bir deprem değilmiş içimiz bir nebze rahatladı ama fabrikanın içerisinde yaralanan veya vefat eden insanlar olmuş bunu öğrendiğimizde de çok üzüldük. 1999 depremini yaşayan insanlar olarak biz duyduğumuz en ufak gürültüde kendimizi sokağa atan insanlarız ve çıkan gürültünün ne olduğunu öğrenene kadar iş yerlerimize giremedik. Psikolojimiz o günlerde çok bozuldu ve tekrardan o anları yaşamak istemedik" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA