Son dakika güncel: Kılıçdaroğlu: Eren Bülbül evladımızın acısı hala yüreğimizde
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Son dakika güncel: Kılıçdaroğlu: Eren Bülbül evladımızın acısı hala yüreğimizde

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'lı teröristlerce 3 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül için "Çocuğa kurşun sıkacak kadar alçaklaşan hain terörün kurbanı olan Eren Bülbül evladımızın acısı hala yüreğimizde" dedi.

Son dakika güncel: Kılıçdaroğlu: Eren Bülbül evladımızın acısı hala yüreğimizde
11.08.2020 13:54 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:57

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'lı teröristlerce 3 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül için "Çocuğa kurşun sıkacak kadar alçaklaşan hain terörün kurbanı olan Eren Bülbül evladımızın acısı hala yüreğimizde" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuğa kurşun sıkacak kadar alçaklaşan hain terörün kurbanı olan Eren Bülbül evladımızın acısı hala yüreğimizde. Çocuklarımızı teröre kurban vermediğimiz, onları şiddetin gölgesinde büyütmediğimiz bir ülke hepimizin temel sorumluluğudur. Seni unutmayacağız! #iyikivarsınEren" ifadelerini kullandı.

Kaan ULU/ANKARA, -


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Kaynak: DHA

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