Son dakika güncel: Kazada yaralanıp hastanede şehit olan başçavuş, Kırşehir'de toprağa verildi Son dakika güncel haberi: HATAY Dörtyol'da 24 gün önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan İlçe Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Kurtuluş Kaya (48), memleketi Kırşehir'in Kaman ilçesinde toprağa verildi.

HATAY Dörtyol'da 24 gün önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan İlçe Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Kurtuluş Kaya (48), memleketi Kırşehir'in Kaman ilçesinde toprağa verildi. Dörtyol Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Kurtuluş Kaya, 17 Temmuz'da geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan, evli ve 3 çocuk babası Kaya, 24 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek, şehit oldu. Kaya'nın cenazesi, memleketi Kırşehir'in Kaman ilçesine getirildi. Kaman Merkez Camii'nde düzenlenen törene; Vali Yardımcısı Adnan Kayık, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Jandarma Kıdemli Albay Ferhat Kuran, daire müdürleri, şehidin ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. Kılınan namazın ardından şehit Kurtuluş Kaya'nın cenazesi, götürüldüğü Cuma Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA