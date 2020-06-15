Son dakika güncel: Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Şahin, küçükbaş hayvan yetiştiricilerini ziyaret etti Son dakika haberlerine göre Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Talas ilçesindeki küçükbaş yetiştiricilerini ziyaret etti.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Talas ilçesindeki küçükbaş yetiştiricilerini ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin, Başakpınar Mahallesi'ndeki yetiştiricileri ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Şahin, "Bölgenin koyunculuğa elverişli olması işletmedeki koyunların gündüz otlatıp gece içeri alınmasını sağlıyor. Bu da çiftçimizin maliyetini düşürüyor. Tesislerinizi ziyaretim sonucu bütün bu sürece baktığımda böyle tesislerin ilimizde olduğunu görmekten mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Koyun yetiştiricilerinden Mustafa Çalıksoy ise hayvancılığa 2004 yılında Milli Emlak Müdürlüğünden kiraladığı arazide bulunan inlerde 4 koyunla başladığını ve şu anda yaklaşık 800 Kangal ve Akkaraman ırkı küçükbaş hayvan beslediğini belirtti.

Ziyaretten memnun olduklarını ifade eden üreticiler, Şahin'e teşekkür etti.

Kaynak: AA