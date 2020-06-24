Son dakika güncel: Kayseri'de güzel bahçe ve balkonların sahipleri ödüllendirildi Son dakika gelişmesine göre Çevre bilincini geliştirmek ve kent peyzajına katkıyı teşvik etmek amacıyla Talas Belediyesi tarafından düzenlenen "Güzel Bahçe ve Balkon" etkinliğine katılanlar ödüllendirildi.

Çevre bilincini geliştirmek ve kent peyzajına katkıyı teşvik etmek amacıyla Talas Belediyesi tarafından düzenlenen "Güzel Bahçe ve Balkon" etkinliğine katılanlar ödüllendirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan ilçe sakinleri, balkon, site, apartman bahçesi, müstakil ev bahçesi ve iş yeri bahçesi olmak üzere 4 ayrı kategoride çektikleri balkon ve bahçelerinin fotoğraflarını belediyenin internet sitesine yükledi.

Yapılan değerlendirmenin ardından 34 çevreciye içerisinde küçük canlıların yaşayabileceği doğal ortama sahip cam fanus (teraryum) hediye edildi.

Ödüllerini alan vatandaşlar ise, çevrenin korunması ve güzelleşmesi adına böyle bir etkinlik düzenlediği için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

Kaynak: AA