Son dakika güncel: Kayseri'de çocukların ateşle oyununda 2 kişi dumandan etkilendi
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Son dakika güncel: Kayseri'de çocukların ateşle oyununda 2 kişi dumandan etkilendi

Gelen son dakika haberine göre KAYSERİ'de, 3 katlı binanın bodrum katında ateşle oyun oynayan çocuklar, yangının çıkmasına neden oldu.

Son dakika güncel: Kayseri'de çocukların ateşle oyununda 2 kişi dumandan etkilendi
04.08.2020 18:35 | Son Güncelleme: 04.08.2020 18:39

KAYSERİ'de, 3 katlı binanın bodrum katında ateşle oyun oynayan çocuklar, yangının çıkmasına neden oldu. Olay nedeniyle dumandan etkilenen 1'i çocuk 2 kişiye ambulansta oksijen verildi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Alsancak Mahallesi Atlas Caddesindeki 3 katlı binanın bodrumunda meydana geldi. İddiaya göre, bodrum katında ateşle oyun oynayan çocuklar yangın çıkardı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören bina sakinleri durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Binada bulunan 1'i çocuk 2 kişi yoğun dumandan etkilendi. Ambulansa bindirilen 2 kişiye oksijen verildi. Oksijen sonrası kendilerine gelen 2 kişi evlerine döndü. Bodrum katında bulunan tüm eşyalar yangın nedeniyle zarar görürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    


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Kaynak: DHA

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