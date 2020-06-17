Son dakika güncel: Karabük'te ikinci dalga endişesi: Vak'a sayısı 61'e yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika güncel: Karabük'te ikinci dalga endişesi: Vak'a sayısı 61'e yükseldi

Son dakika haberleri... Karabük'te, korona virüs (Covid-19) aktif vak'a sayısı 61'e yükselirken, hızlı artış sonrası kentte ikinci dalga endişesi başladı.

Son dakika güncel: Karabük'te ikinci dalga endişesi: Vak'a sayısı 61'e yükseldi
17.06.2020 14:35 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:42

Karabük'te, korona virüs (Covid-19) aktif vak'a sayısı 61'e yükselirken, hızlı artış sonrası kentte ikinci dalga endişesi başladı.

Korona virüs salgının Türkiye'de görülmesinin ardından Karabük'te Ramazan Bayramı öncesi vak'a sayısı 170'e kadar çıkarken, 10 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Kentte bayram sonrası 11 gün pozitif vak'a yaşanmadı.

Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından şehir dışından gelenlerin 14 günlük karantina altına alınması kararı sayıların sıfırlanmasında etkili olurken, normalleşme sürecinin ardından kentte vak'a sayıları tekrar artmaya başladı. Yaklaşık son 20 günde kentte vak'a sayısı toplam 61'e yükselirken, 45 kişinin tedavileri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 16 kişinin tedavileri ise evlerinde devam ediyor.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İhlas Haber Ajansı muhabirine, Karabük'ün nüfusunun yüzde 45'ini yaşlıların oluşturduğunu söyledi.

Çok ağır şartlar altında çalışan emekli kesimin büyük bir bölümünde kronik rahatsızlığın mevcut olduğunu ifade eden Vergili, "Bu salgının yayılması Karabük'te sonuçları çok kötü olacağını düşündüğümüz için vatandaşları sık sık uyarmaya gayret ediyoruz. Belediye olarak her türlü hijyen çalışmalarını yapmaya gayret ediyoruz. İlla devletin aldığı yasak kararlarının beklenmemesi lazım, evlerde kendilerini izole ederek, çocuklarımızı dışarı bırakmayarak, böyle bir izolasyona devam edip rahat bir Kurban Bayramı geçirmeyi hedeflememiz gerekiyor. Şuanda sosyal mesafe kurallarına, alışveriş merkezlerinde, marketlerinde, devlet dairelerinde hiç kimse uymuyor" dedi.

"Daha da vahim sonuçlar ortaya çıkabilir"

Maske kullanım oranlarının çok düşük olduğunu aktaran Vergili, şunları kaydetti:

"Bunların hepsi ileride çok daha vahim sonuçlar ortaya çıkartabilir. Ana caddelerde, insanların yoğun olduğu yerlerde sigara içilmemeli. Bu hastalığın nasıl bulaştığı kesinlikle belli değil, temas yoluyla, havadan, yerden... Bunlar tam belirlenmiş değil dünyada. Biz bunu çok basite indirgiyoruz. Genelde hastalığın yayılması Karabük dışından gelen vatandaşlarımızdan dolayı oldu. Bu vatandaşlarımız; yaşlılarımızın çocukları, kızları, torunları geldiği zaman hiçbir şey olmayacakmış gibi düşünüyorlar. Bunda bir hastalık olmaya bilir ama yolda virüs bulaşmış olabilir. Büyük ihtimalle şuan ki hastalarımızın çoğu böyle kaptı. Dışarıdan gelenler kendilerini mutlak sür'atle izole etmeli, hastalık yoktur gibi düşünülmemeli. Yaşlılarımızın kesinlikle dışarı çıkmaması gerekir, çocuklarımızın dışarıya bırakmayalım ki, huzurlu mutlu şekilde Kurban Bayramı'na ulaşabilelim."

Kurallara uyulmadığı takdirde gelecek günlerde Karabük'teki hasta sayısının çok artacağını vurgulayan Vergili, "Bayramdan sonra hastalıklarımız bayram öncesi bitmişti 10 gün hastalık çıkmamıştı, devletin söylemiş olduğu kurallar uyalım, illa bize ceza yazılsın diye beklemeyelim. Bana göre birincisinden daha da vahim sonuçlar ortaya çıkabilir, başlamış durumda" diye konuştu.

Karabük'ün en uzak mesafesinin 45 dakika sürdüğünü anlatan Vergili, "Şuanda toplu taşıma araçlarının kullanılması son derece tehlikeli. Karabük'ün en uzak mesafesi 45 dakikalık yol, mümkün olduğu kadar yürümeye gayret edin. Emekli kesim marketleri kullanacaksa saat 13.00'a kadar kullansın, hatta dışarı çıkmasınlar bizi arasınlar, marketleri arasınlar, valiliğini vefa grubu var onu arasınlar her türlü desteği veriyoruz. Karabük'te marketlerde saat 15.00'dan sonra anormal bir yoğunluk var" değerlendirmesinde bulundu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Haber
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Haber
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Esenyurt'ta 8 aylık bebek 3. kattaki evin camından betona çakıldı
Esenyurt'ta 8 aylık bebek 3. kattaki evin camından betona çakıldı
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gerilimi tırmandıracak hakaretler
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gerilimi tırmandıracak hakaretler
Otomobil, yaya geçidinde bekleyen 9 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti
Otomobil, yaya geçidinde bekleyen 9 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti
Emre Bol'dan Fenerbahçeli futbolculara sert eleştiri: Kulübün paralarını çatır çatır yiyin, yazıklar olsun
Emre Bol'dan Fenerbahçeli futbolculara sert eleştiri: Kulübün paralarını çatır çatır yiyin, yazıklar olsun
Pençe-Kaplan Operasyonu başladı! Komandolar Haftanin'e intikal etti
Pençe-Kaplan Operasyonu başladı! Komandolar Haftanin'e intikal etti
Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti
Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti
60 yaşındaki sürücü, 9 yaşındaki çocuğu tekme-tokat dövdü
60 yaşındaki sürücü, 9 yaşındaki çocuğu tekme-tokat dövdü
Trump'ın imzaladığı 'polis reformu' kararnamesi ile Floyd'un ölümüne neden olan boynuna baskı uygulaması yasaklandı
Trump'ın imzaladığı "polis reformu" kararnamesi ile Floyd'un ölümüne neden olan boynuna baskı uygulaması...
Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu
Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu
Artan vakalar sonrası Prof. Dr. Necmettin Ünal uyardı: Çok tehlikeli günler gelebilir
Artan vakalar sonrası Prof. Dr. Necmettin Ünal uyardı: Çok tehlikeli günler gelebilir
Asker uğurlamasına gelen kişide koronavirüs çıkınca 14 ev karantinaya alındı
Asker uğurlamasına gelen kişide koronavirüs çıkınca 14 ev karantinaya alındı
Son Dakika: Adem Büyük ve Ozan Tufan PFDK'ya sevk edildiler
Son Dakika: Adem Büyük ve Ozan Tufan PFDK'ya sevk edildiler
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, Libya konusunda anlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, Libya konusunda anlaştı
Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor
Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'den artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Tehlike çanları çalıyor
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'den artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Tehlike çanları çalıyor
Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz gazilerine müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı
Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz gazilerine müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı
Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi
Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Lara Alişan Seda Sayan Nuri Bilge Ceylan
Spor Ali Koç Ozan Tufan Caner Erkin Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla İlaç Türk Kadın Galatasaray
Şu an buradasınız: Son dakika güncel: Karabük'te ikinci dalga endişesi: Vak'a sayısı 61'e yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 14:42:49. #1.15#
title