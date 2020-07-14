Son dakika güncel: Kapaklı Belediyesi başarılı sporcuları ödüllendirdi Son dakika haberi... Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, tekvando, kick boks ve muay thai branşlarında ulusal ve uluslararası dereceler elde eden sporcuları altınla ödüllendirdi.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, tekvando, kick boks ve muay thai branşlarında ulusal ve uluslararası dereceler elde eden sporcuları altınla ödüllendirdi.

Belediye, sporcular Ömer Değirmenci, Serhat Değirmenci, Furkan Arda, Beytullah güllü, Mert Ali Çalgın, Hamide Maria Soğuksu, Esin Akgündüz, Işıl Zafer ve İdil Zafer'in başarılarını karşılıksız bırakmadı.

Kapaklı Değirmenci Spor Kulübü Antrenörü Arif Değirmenci ile sporcular, Belediye Başkanı Mustafa Çetin'i ziyaret etti.

Değirmenci, çalışmalar hakkında Çetin'e bilgi verdi.

Çetin, sporcuların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ulusal ve uluslararası dereceler yaparak ilçemizi, ilimizi ve ülkemizi gururlandıran, ay yıldızlı bayrağımızı göndere çekip, İstiklal Marşı'mızı okutan başarılı sporcularımızı ödüllendirdik. Sporcularımızı ve sporcularımız üzerinde emeği olan antrenörleri ile ailelerini tebrik ediyorum. Spora ve sporcularımıza olan desteğimizi her zaman sürdüreceğiz." dedi.

Çetin, sporcuları altınla ödüllendirdi.

Kaynak: AA