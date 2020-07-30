Son dakika güncel: Kaliforniya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberleri: ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
30.07.2020 16:02 | Son Güncelleme: 30.07.2020 16:07
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre Kaliforniya eyaletinde yerel saatle 04.29'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 8 kilometre derinlikte ve San Fernando'ya 2, Santa Clarita'ya 14, Simi Valley'a 32, Los Angeles'a 33 kilometre uzaklıkta meydana geldiği aktarıldı.
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
(İHA)
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Kaynak: İHA