Son dakika güncel: Kaliforniya'da 4.2 büyüklüğünde deprem Son dakika haberleri: ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre Kaliforniya eyaletinde yerel saatle 04.29'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 8 kilometre derinlikte ve San Fernando'ya 2, Santa Clarita'ya 14, Simi Valley'a 32, Los Angeles'a 33 kilometre uzaklıkta meydana geldiği aktarıldı.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

(İHA)

Kaynak: İHA