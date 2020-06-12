Son dakika güncel: Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar nedeniyle binanın dış cephe kaplaması uçtu Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta bir apartmanın dış cephe kaplaması, şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.

Kahramanmaraş'ta bir apartmanın dış cephe kaplaması, şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki apartmanın dış cephe kaplaması, rüzgar nedeniyle koptu. Kaplama, kimsenin bulunmadığı sırada kaldırıma düştü.

İtfaiye ekipleri, binadaki tehlike oluşturan dış cephe kaplamalarını merdivene çıkarak söktü.

Bu sırada bazı vatandaşlar, ekiplere yardımcı oldu.

Apartman görevlisi Resul Tepe, yaklaşık 2,5 yıldır bu sorunu yaşadıklarını belirtti.

Binadaki kaplamanın insanlar için tehlike oluşturduğunu anlatan Tepe, "Daha önce insanların başına düştüğü de oldu." dedi.

Kaynak: AA