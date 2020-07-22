Son dakika güncel: Kadınhanı MHP İlçe Kadın Kolları'ndan "Çocuklarımız Gülsün" kampanyası
Bir son dakika haberine göre Konya'nın Kadınhanı İlçesinde "Çocuklarımız Gülsün" kampanyası düzenlendi.
22.07.2020 08:33 | Son Güncelleme: 22.07.2020 09:10
Konya'nın Kadınhanı İlçesinde "Çocuklarımız Gülsün" kampanyası düzenlendi.
Almanya Türk Federasyonu ile MHP Kadınhanı İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'nca düzenlenen kampanyada, 130 ihtiyaç sahibi çocuğa kıyafet yardımı yapıldı.
MHP İlçe Başkanı Tevfik Yağcı, kampanyaya emeği geçenlere teşekkür etti.
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Kaynak: AA