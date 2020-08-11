Son dakika güncel: İzmir'de motosiklet kazası: 1 ölü
Son dakika haberleri: İzmir'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü.
11.08.2020 12:05 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:10
İzmir'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü.
Anıl Yılmaz'ın (22) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi'nde refüje çarptı.
Kazada yaralanan Yılmaz, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Yılmaz'ın AK Parti Kiraz İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz'ın oğlu olduğu öğrenildi.
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Kaynak: AA