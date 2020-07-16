Son dakika güncel: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem Son dakika gelişmesine göre İzmir'in Urla ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İzmir'in Urla ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre, İzmir'in Urla ilçesinde saat 21.09'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 km derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. - İZMİR

Kaynak: İHA