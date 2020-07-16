Son dakika güncel: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesine göre İzmir'in Urla ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
16.07.2020 21:22 | Son Güncelleme: 16.07.2020 21:32
İzmir'in Urla ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre, İzmir'in Urla ilçesinde saat 21.09'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 km derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. - İZMİR
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Kaynak: İHA