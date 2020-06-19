Son dakika güncel: İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
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Son dakika güncel: İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Son dakika haberi: İtalya Dışişleri ve Ulusal İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio, Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesinden yana olduklarını belirterek, "İtalya, Türkiye'yi olmazsa olmaz bir ortak olarak görüyor ve kesin kararımız bu diyaloğumuzu muhafaza etmek, daha da ileriye taşımaktır.

Son dakika güncel: İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
19.06.2020 17:31 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:31

İtalya Dışişleri ve Ulusal İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio, Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesinden yana olduklarını belirterek, "İtalya, Türkiye'yi olmazsa olmaz bir ortak olarak görüyor ve kesin kararımız bu diyaloğumuzu muhafaza etmek, daha da ileriye taşımaktır." dedi.

Di Maio, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığında yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Görüşmede Libya, Doğu Akdeniz ve Avrupa Birliği (AB) - Türkiye ilişkileri gibi konuların ele alındığını söyleyen Di Maio, iki ülke arasındaki diyaloğun yapıcı, samimi ve olumlu olmasının hem Türkiye hem de İtalya'nın menfaatine olduğunu söyledi.

İkili ilişkilerin daha da geliştirilmesinden yana olduklarını belirten Di Maio, "İtalya, Türkiye'yi olmazsa olmaz bir ortak olarak görüyor ve kesin kararımız bu diyaloğumuzu muhafaza etmek, daha da ileriye taşımaktır. Ülkelerimiz birbirine çok bağlı, tarihi dostuluğu ve kültürel benzerliği olan ülkeler." diye konuştu.

Ticari ve ekonomik ilişkilerde de iki ülkenin birbirine çok yakın olduğunu kaydeden Di Maio, 2019 yılında İtalya'nın Avrupa'da en çok ticaret yaptığı ikinci, dünyada ise beşinci ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı.

Di Maio, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 18 milyar avroya ulaştığını da vurgulayarak, "Ortak Ekonomik - Ticari Komisyon toplantısı gerçekleştirmek istiyoruz. Büyük dikkatle analizler yapılacak ve her iki ülkenin de ticareti ile yatırımlarını değerlendirme imkanı bulacağız. Bu sayede hem İtalyan ekonomisi hem Türk ekonomisinde bir ivme oluşacak, çünkü ikisi de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından zarar gördü." ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde Türkiye'nin İtalya'ya verdiği desteğe de değinen Di Maio, "Türkiye'ye ve halkına pandeminin en zor haftalarında yanımızda durduğu için gönülden teşekkürlerimi sunmak istiyorum." şeklinde konuştu.

"Küresel boyutta sınamalara karşı birlikte çalışmamız gerekiyor"

Di Maio, AB ile Türkiye arasında diyaloğun ana unsur olması gerektiğini belirterek, "İki taraf da vazifelerini yerine getirerek yola devam etmeli. Bu çağda çok büyük, küresel boyutta sınamalarla yaşanıyor ve bunlara karşı birlikte çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

Düzensiz göç konusunda da Türkiye'nin çalışmalarını takdir ettiğini söyleyen Di Maio, 2016 yılında AB ile Türkiye arasında yapılan anlaşmanın devam etmesi gerektiğini savundu.

Doğu Akdeniz'de de diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğini ifade eden Di Maio, Doğu Akdeniz enerji kaynaklarının bölge halklarının refahı açısından önemli olduğunu söyledi.

Di Maio, AB'nin salgın nedeniyle yaptığı seyahat uyarısına da değinerek, "Türkiye'de salgın kontrol altında, rakamlar çok iyi ve vaka sayıları hep azalıyor. Biz İtalya olarak AB ülkelerine yönelik bile bazı adımlar attık. Fakat Sayın Çavuşoğlu'na da söyledim, İtalya olarak yanınızdayız çünkü veriler objektiftir." ifadelerini kullandı.

Fransa ve Yunanistan'ın Türkiye ile Libya konusunda yaşadığı anlaşmazlık karşısında İtalya'nın hangi adımları atacağına yönelik soruya ise Di Maio, şu yanıtı verdi:

"Biz hep diyalogdan yana olduk ve her zaman Birleşmiş Milletler'in de kabul ettiği (Libya Başbakanı Fayiz) es-Serrac hükümeti ile müzakere çabasında olduk. Bizim pozisyonumuz da her zaman Libya halkına destek vermek, bütün aktörlerle ve bu bölge üzerinde etkisi olan bütün ülkelerle maksimum diyalogdur. Libya birkaç kilometre ötemizde, sahilimize çok yakın. Libya'nın birliğini ve egemenliğini muhafaza etmeyi arzu ettik ve terörizm riskinin olmamasını sağlamaya çalıştık. Libya hükümetiyle ve Libya'daki başka aktörlerle de diyalog kurarak sadece İtalya ve AB için değil, bütün uluslararası topluluğun kabul edeceği bir noktaya ulaşmak istiyoruz."

(Bitti)

Kaynak: AA

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